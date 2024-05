Eurovision Song Contest: Bis zu 1,2 Millionen sahen Finale im Fernsehen

Bis zu 1,185 Millionen Zuseher waren beim 68. Eurovision Song Contest, den Nemo aus der Schweiz für sich entscheiden konnte, live in ORF 1 mit dabei. Im Schnitt 1,007 Millionen bei 48 Prozent Marktanteil sahen bei der vierstündigen Liveübertragung der diesjährigen Ausgabe des Gesangswettbewerbs der öffentlich-rechtlichen Sender Europas zu. Allein 1,111 Mio. Zuschauer verfolgten Kaleens Auftritt. Der Marktanteil lag bei 52 Prozent. Damit sah jeder Zweite, der zur Sendezeit in Österreich fernsah, Österreichs Act. Auch das Voting von Fachjury und Publikum war ein Publikumsmagnet:

Die Punktevergabe zur mitternächtlichen Stunde, bei der Österreich auf Rang 24 gereiht wurde, ließen sich im Durchschnitt 972.000 nicht entgehen. Das Voting erzielte damit einen Marktanteil von 57 Prozent bei 12+. Auch die Entscheidung um 00.15 Uhr kam noch auf 895.000 bei 63 Prozent Marktanteil.

ESC beim jungen ORF-1-Publikum top

Die Präsentation der Songs erreichte bei den jungen Zielgruppen 56 Prozent (12-49) bzw. 79 (12-29) Prozent Marktanteil. 88 Prozent Marktanteil bei der Entscheidung bei den Zwölf- bis 29-Jährigen sind der höchste jemals in dieser Zielgruppe gemessene Song-Contest bzw. Grand Prix D´Eurovision-Marktanteil im ORF. 85 Prozent Marktanteil erzielte das Voting in dieser Zielgruppe. Auch bei 12-49 verbuchte die ESC-Entscheidung mit 67 Prozent Topwerte. Über den ganzen Abend erreichte der gestrige ESC 81 Prozent Marktanteil bei 12-29 – und damit ebenfalls einen Spitzenwert.

30 Prozent sahen den ESC

Insgesamt verfolgten 2,234 Mio. Zuschauer, das sind 30 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis), den ESC-Finalabend in ORF 1. Die gesamte ESC-Woche mit den ESC-Abenden am 7., 9. und 11. Mai, mit „Mr. Song Contest proudly presents“, den ORF 1/ARD/SRF 1-Rahmensendungen „ESC – Der Countdown“, „ESC – Die Aftershow“ und den Live-Shows sahen insgesamt 3,077 Mio. Zuschauer, das sind 41 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis). Die ORF-TVthek und ORF ON brachten Live-Streams der Semifinal-Abende und des Finales, die Shows stehen außerdem als Video-on-Demand bereit.

Kaleen: „Traum in Erfüllung gegangen“

Kaleen nach dem Eurovision Song Contest: „Ich hatte gestern einen perfekten Bühnenauftritt. Genau so, worauf mein Team und ich hingearbeitet so lange hingearbeitet haben. Ich könnte nicht dankbarer sein, auch für die großartige Unterstützung, die ich von so vielen Seiten erhalten habe. Mein Traum, mein Können vor einem so großen Publikum zu zeigen, ist in Erfüllung gegangen und für mich persönlich ist der gestrige Abend der Start für etwas Großem. Ich darf mich auf die Zusammenarbeit mit meinem Plattenlabel Global Records freuen und auf viele weitere Projekte.“ freut sich Kaleen. (APA OTS, Red 12.5)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 17:19 Uhr aktualisiert