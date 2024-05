Fahrradanhänger stürzte ab: Vater und Tochter verletzt

Veröffentlicht am 12. Mai 2024, 17:31 / ©Robert Telsnig

Am 12. Mai zu Mittag spielten ein vierjähriger Bub und seine sechsjährige Schwester vor ihrem Elternhaus in der Gemeinde Neuhaus im Bezirk Völkermarkt. Die Sechsjährige setzte sich in einen Fahrradanhänger und wurde vom Vierjährigen durch den Hof geschoben. Dabei dürfte der Bub den Anhänger losgelassen haben, der daraufhin mit der Sechsjährigen die steile Hofabfahrt entlangrollte.

Vater griff beherzt ein

Der 36-jährige Vater bemerkte das Geschehen und lief dem Anhänger hinterher. Noch bevor er den Fahrradanhänger erreichen konnte, rollte dieser über eine drei Meter hohe Böschung auf die darunterliegende Schotterstraße. Um einen weiteren Absturz des Fahrradanhängers über einen weiteren Steilhang zu verhindern, sprang er dem Fahrradanhänger über den ca. sechs Meter hohen Hang nach. Dadurch gelang es ihm zwar, den Fahrradanhänger zu ergreifen, jedoch stürzte er gemeinsam mit dem Anhänger und der darin angeschnallten Tochter über die sechs Meter hohe Böschung auf eine darunter befindliche Schotterstraße.

Vater und Tochter verletzt

Durch das geistesgegenwärtige Einschreiten des Vaters konnte glücklicherweise ein Absturz des Fahrradanhängers über eine weitere, fast zehn Meter hohe Böschung in einen darunter fließenden Bach verhindert werden. Bei seiner Rettungsaktion erlitt der 36-Jährige jedoch Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden. Seine Tochter wurde ebenfalls verletzt und wurde auch in das UKH Klagenfurt eingeliefert.