Entenmama vermisst: Tierrettung eilte fünf kleinen Entenbabys zur Hilfe

Fünf kleine Entenbabys wurden gesichtet, die ohne ihre Entenmama umherirrten und sogar den mutigen Versuch unternahmen, eine stark befahrene Straße zu überqueren. Sofort nach Eingang des Notrufs machte sich die Tierrettung Steiermark auf den Weg, um den kleinen Federtieren zur Hilfe zu eilen.

©Tierrettung Steiermark

Entenküken fanden Obhut beim „Verein für kleine Wildtiere in großer Not„

„Als die Tierrettung in Kalsdorf eingetroffen ist, konnten alle Entenküken gesichert werden. Die Entenmama konnte leider nicht gefunden werden“, teilte die Tierrettung Steiermark in einem Facebook-Posting mit. Die geretteten Entenbabys wurden umgehend zum Verein für kleine Wildtiere in großer Not gebracht, wo sie in liebevoller Obhut aufgezogen werden.