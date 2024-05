Golfcart stürzte 16 Meter ohne Fahrer ab: Beifahrer (85) verletzt

Am Vormittag des 12. Mai 2024 fuhr ein 54-jähriger österreichischer Staatsbürger mit einem elektrisch betriebenen „Golfcart“ auf einer Forststraße von Pertisau kommend ins Perchertal. Am Beifahrersitz befand sich der 85-jährige Vater des Lenkers (ebenfalls österreichischer Staatsbürger). Gegen 10.00 Uhr musste der 54-Jährige das Fahrzeug aufgrund eines geschlossenen Schrankes anhalten. Als der Mann kurzzeitig das Fahrzeug verließ, setzte sich das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung und stürzte mitsamt des Beifahrers in den angrenzenden Wald ab.

Beifahrer fiel aus dem Fahrzeug

Das Fahrzeug prallte nach ca. 16 Meter gegen einen Baum und wurde dadurch gestoppt. Der 85-Jährige wurde während des Absturzes aus dem Fahrzeug geschleudert und kam ca. 10 Meter unterhalb des Fahrzeuges zu liegen. Der Sohn setzte die Rettungskette in Gang und der verunfallte Vater musste nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mittels Notarzthubschrauber „Heli 4“ mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht werden. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz erstattet werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Pertisau, die Bergrettung Maurach, die Rettung, der Notarzthubschrauber „Heli 4“ und die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 17:50 Uhr aktualisiert