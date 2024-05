Über 1.000 Autos: Autotuningfans wieder in Kärnten zu Gast

Obwohl es heuer kein offizielles GTI-Treffen geben wird, haben sich Fans der Autotuning-Szene von 9. bis 12. Mai am Wörthersee versammelt und unter dem Motto „Wörthersee never dies“ ihre Liebe zum Schrauben zelebriert.

„Gepfeffertes“ Treffen

Am Samstag fand außerdem ein GEPFEFFERT-Treffen statt, zu dem die Fahrzeug-Tuning-Experten von gepfeffert.com® aufgerufen hatten. Laut einem Facebook-Posting der Gruppe nahmen an dem Treffen über 1.000 Autos und mehr als 3.000 Personen teil und gaben in der Turbokurve in Arneitz ordentlich Gummi.