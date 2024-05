Gegen Auto gecrasht: Lenker übersieht Radfahrer

Am 12. Mai 2024 gegen 13.00 Uhr lenkte ein 40-jähriger polnischer Staatsbürger seinen PKW auf der Pitztaler Landesstraße im Ortsgebiet von Arzl im Pitztal am südlichen Ortsende in Begleitung von mehreren Bekannten taleinwärts. Der Lenker beabsichtigte mit dem Fahrzeug in eine Haltemöglichkeit neben dem linken Fahrbahnrand einzufahren und übersah dabei zwei talwärts fahrende Radfahrer.

Ausweichversuch missglückte

Beide Radfahrer versuchten noch auszuweichen, kollidierten dennoch mit dem PKW und kamen zu Sturz. Dabei erlitt ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger Verletzungen unbestimmten Grades und ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger Verletzungen schweren Grades. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle musste der deutsche Staatsangehörige von der Rettung in das Krankenhaus nach Zams verbracht werden. Der österreichische Staatsangehörige setzte seine Fahrt mit dem Rad fort. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Imst erstattet werden.