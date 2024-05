22:14-Niederlage für die Carinthian Lions

Am 12. Mai fand ein Spiel der Austrian Football League Division I zwischen den Carinthian Lions und den St. Pölten Invaders am ASV-Sportplatz Annabichl statt.

Lions führen nach erster Halbzeit

Im ersten Quarter starteten die Gäste mit einem langen Drive bis in die Lions-Redzone, welche sie jedoch nicht in Punkte verwandeln konnten. Die Lions gingen im ersten Drive three and out. Im zweiten Quarter sorgte ein Big Play von Simon Monai nach einem Pass von Brandon Gorsuch für einen großen Raumgewinn. Gorsuch fand anschließend Fabian Legerer für den ersten Touchdown im Spiel – PAT good Christopher Mangge. Im weiteren Verlauf ging es hin und her, kein Team fand jedoch den Weg in die Endzone. Zur Halbzeit blieb es bei einer knappen 7:0-Führung für die Lions.

St. Pölten Invaders gehen im letzten Quarter in Führung

In der zweiten Hälfte startete ein langer Drive der Invaders, welchen der Quarterback selbst mit einem 15-Yard-Run zum Abschluss brachte. Die anschließende 2-Point-Conversion war aus Sicht der Lions erfolgreich (7:8). Im letzten Quarter gingen die Gäste in Führung, konnten die 2-Point-Conversion aber nicht verwandeln (7:14). Im folgenden Drive marschierten die Lions das Feld hinunter, Big Play von Fabian Legerer nach Pass von Brandon Gorsuch. Bei 3rd & Goal findet Gorsuch dann Niko Rabitsch für den Ausgleich (PAT Mangge good). Im nächsten Drive mussten die Invaders punten, ein Lions-Spieler berührte jedoch den Ball und die St. Pöltner bekamen den Ball zurück. Den Drive konnten sie inklusive 2-Point-Conversion zur 22:14-Führung abschließen. Im letzten Drive konnten die Lions nicht mehr anschreiben, Endstand 22:14 für die St. Pölten Invaders.

Lions bei 2–2

Nach vier gespielten Runden stehen die Lions zur Halbzeit im Grunddurchgang bei 2–2. Weiter geht es Pfingstmontag zu Hause gegen die Styrian Bears.