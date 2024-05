Matchball abgewehrt: Sturm spielt remis und Salzburg gewinnt

Sturm Graz musste heute, 12. Mai 2024, gegen den LASK in Linz ran. Am Ende schaute ein 2:2 Unentschieden heraus. Dadurch, dass Salzburg gegen den TSV Hartberg gewann, müssen die Grazer in der nächsten und letzten Runde als Gewinner vom Platz gehen, wenn sie den Meistertitel in die Höhe reißen möchten.

Salzburg überrennt Hartberg mit einem 5:1

Red Bull Salzburg darf weiter hoffen, dass die Meisterserie nach 10 Jahren doch nicht reißt. Die Mozartstädter holten in Hartberg einen 5:1 Sieg und liegen jetzt nur mehr zwei Punkte hinter den Grazern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 19:04 Uhr aktualisiert