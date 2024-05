Bargeld gestohlen: Unbekannter Täter brach in mehrere Arztpraxen ein

Zwischen dem 10. und dem 12. Mai 2024 gelangte nach jetzigem Ermittlungsstand ein bislang Unbekannter durch die Tiefgarage in ein Praxisgebäude mehrerer Ärzte in der Klagenfurter St. Veiter Straße. Im Gebäude versuchte er, in mehrere Arztpraxen einzubrechen. Schlussendlich gelang es ihm eine Tür einer Praxis aufzubrechen. Dort wurde Bargeld in unbekannter Höhe aus einer Handkassa gestohlen.