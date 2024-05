Handball: Österreich sichert sich WM-Ticket gegen Georgien

Dies ist bereits das elfte Großereignis, für das sich die Auswahl des Österreichischen Handballbundes (ÖHB) seit 2010 qualifiziert hat. „Ich bin sehr froh, dass wir bei der WM sind, die letzte haben wir verpasst. Die Jungs haben gut gearbeitet und sie haben es gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Viele Spieler haben mehr Spielminuten bekommen, was sehr wichtig ist. Geile Halle, super Stimmung, und wir sind wieder dabei. Ich freue mich sehr auf Jänner“, kommentierte Teamchef Ales Pajovic im Anschluss an das Spiel im ORF-Interview.

Glücklich über die Qualifikation

Auch Kapitän Mykola Bilyk zeigte sich überglücklich über die erfolgreiche Qualifikation: „Es ist unglaublich schön. Es macht sehr viel Spaß, in dieser Halle zu spielen. Wir haben hier schon die eine oder andere Quali geschafft, und es ist immer eine schöne Sache, hier zu sein, und es freut uns, dass wir heute den Schritt zur WM gemacht haben.“ Die Auslosung für die Endrunde in Kroatien, Dänemark und Norwegen (14. Jänner bis 2. Februar) findet am 29. Mai in Zagreb statt. Sebastian Frimmel war mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer für Österreich.