Kufenstechen: 23-Jähriger bei Reitunfall verletzt

Im Rahmen des traditionellen Kufenstechens am Gailitzer Kirchtag in Arnoldstein stürzte am 12. Mai um 16 Uhr ein 23-jähriger Reiter aus eigenem Verschulden von seinem Pferd. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert.