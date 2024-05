Fußgängerin von Auto erfasst: Reanimation erfolglos

Am 12. Mai 2024 gegen 13.50 Uhr lenkte ein 85-jähriger österreichischer Staatsangehöriger seinen Wagen auf der Penningberg Straße talwärts in Richtung Hopfgarten im Brixental. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn, wo sich eine 66-jährige österreichische Staatsangehörigen bergwärts gehend befand. Die Frau wurde vom PKW erfasst und in weiterer Folge in das angrenzende Waldstück geschleudert, wo sie schwerstverletzt liegen blieb. Ein Passant, der zur Unfallstelle hinzukam, setzte den Notruf ab.

Reanimation musste erfolglos abgebrochen werden

Die Frau wurde vom Team des Roten Kreuz und vom Notarzt des Notarzthubschraubers „Heli 3“ reanimiert. Die Reanimation musste jedoch erfolglos abgebrochen werden und die Verunfallte verstarb noch auf der Unfallstelle. Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Alkomattest verblieb negativ. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erstattet werden.