Autobahnpolizei schnappte bulgarischen Autodieb

Am 12. Mai um 09 Uhr wurden zwei bulgarische Autolenker, die hintereinander aus Italien nach Österreich einreisten, von einer Autobahnpolizeistreife auf Höhe Arnoldstein angehalten. Bei der Kontrolle des ersten Lenkers, einem 53-jährigen bulgarischen Staatsbürger, stellte sich heraus, dass das von ihm gelenkte Auto auf ihn zugelassen ist. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich um das Begleitfahrzeug des zweiten Autos.

Auto in Bergamo als gestohlen gemeldet

Der zweite Lenker, ein 44-jähriger bulgarischer Staatsbürger, wies für den für ihn gelenkten PKW einen gefälschten Zulassungsschein vor. Eine Anfrage bei der italienischen Polizei ergab schlussendlich, dass dieses Auto in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der italienischen Stadt Bergamo gestohlen wurde.

Diebstahlwerkzeuge sichergestellt

Im Begleitfahrzeug des 53-Jährigen konnten weiters technische Geräte, die für Diebstähle von Fahrzeugen geeignet sind, sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Festnahme der beiden bulgarischen Staatsbürger an. Sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Ob die Festgenommenen für weitere Autodiebstähle in Frage kommen bzw. ob diese als Auftragstäter agierten, wird in weiterführenden Ermittlungen geklärt werden.