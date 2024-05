Schauer werden mehr: So wird das Wetter in Österreich

Mit abnehmendem Luftdruck von Westen her steigt die Schauertätigkeit zwischen Vorarlberg und der Steiermark bereits in den frühen Morgenstunden an. „Im Laufe des Tages sind immer öfter auch kurze Gewitter möglich“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. An der Alpennordseite ist die Neigung zu Schauern geringer, während es im Osten größtenteils trocken bleibt.

Schwacher wind und Tageshöchsttemperaturen um die 23 Grad

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis Südost, in Niederösterreich kann er zeitweise auffrischen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 17 und 23 Grad.