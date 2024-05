Wolkig mit Aussicht auf Regen

Am Montag schauen die Geosphere-Prognosen für Kärnten nicht sehr rosig aus: Aus Südwesten ziehen unentwegt dichte Wolken herein, meist verläuft der Tag trüb. Nur in Unterkärnten kann es abseits der Karawanken zu kurzen Auflockerungen kommen. Im Osten bleibt zumindest der Vormittag voraussichtlich trocken, in Oberkärnten ist auch in den Vormittagsstunden bereits mit Regen zu rechnen. Nachmittags kommt das nasse Wetter in ganz Kärnten an, vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 19 Grad.