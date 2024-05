Hymne und Sautrog-Regatta: Strandbad Klagenfurt feiert 100-Jahr-Jubiläum

Wir schreiben den 7. Mai 1924. Eine Expertenkommission beschließt in der Ostbucht des Wörthersees den Bau eines neuen Strandbades. Damit wurde der Grundstein gelegt. Seit damals lädt das Strandbad Klagenfurt Einheimische und Reisende dazu ein, unbeschwerte Sommerfreuden am Ufer des Wörthersees zu erleben. Von den bescheidenen Anfängen bis hin zu seiner heutigen Größe hat das Strandbad viele Veränderungen durchlaufen, doch sein Charakter als Ort der Erholung, Freude und Gemeinschaft blieb unverändert.

©Landesarchiv So sah das Strandbad Klagenfurt 1928 aus.

In 100 Jahren hat sich viel getan

Das 100-jährige Jubiläum markiert nicht nur ein Jahrhundert des Bestehens, sondern auch eine reiche Geschichte von Veränderungen und unvergesslichen Augenblicken. Die ursprüngliche Form erhielt das Strandbad von Architekt Franz Kopplhuber. Von ihm stammt auch der imposante Eingangsbereich mit Halle und Galerien, der heute unter Denkmalschutz steht. Bereits Ende der 1920er Jahre wurden zwei Brücken gebaut, 1926 folgte der Bau eines Restaurants, 1935 entstand ein Sportbad. Seit 1940 ist das „städtische Strandbad“ Teil der Stadtwerke, 1962 erfolgte der Neubau des Invalidenbades und seit 2001 erfreut eine Wasserrutsche die kleinen Badegäste. Zahlreiche Renovierungen und Erweiterungen wurden durchgeführt, um den Komfort und die Attraktivität für Besucher zu verbessern und um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

©Landesarchiv Das Strandbad Klagenfurt im Jahr 1932 … ©Helge Bauer … und heute.

Volleyball & Ironman

Das Strandbad Klagenfurt war im Laufe seiner Geschichte auch Kulisse für einzigartige Veranstaltungen, so die Beachvolleyball Grand Slam Turniere mit weltweiter Strahlkraft (bis 2016), seit 1998 ist das Strandbad ein bewährter und beliebter Austragungsort für den Ironman Austria.

Familienfest: Vom Kinderschminken bis zur Sautrog-Regatta

Den offiziellen Auftakt zum Jubiläumsjahr macht ein großes Familienfest am Samstag, den 25. Mai: mit einem Festakt, zahlreichen Gratulanten, großer Geburtstagstorte und einer eigens für das 100-Jahr-Jubiläum getexteten Strandbad-Hymne der Klagenfurter Band SINN. Im Zuge der Feier erfolgt auch die Eröffnung der großen Ausstellung zur Entstehungsgeschichte des Strandbades, bei der Fotos und Filme gezeigt und Erinnerungen wieder zum Leben erweckt werden. Für Spaß und Abwechslung sorgen Kinderschminken, Wettrutschen, KAC-Autogrammstunde und eine lustige Sautrog-Regatta. Das Programm startet um 10 Uhr, der Eintritt ist frei.

©Daniel Waschnig

Freiluftkino & „Klavier am Steg“

Am Freitag, 7. Juni, wird ins Freiluftkino geladen (Einlass: 19.45 Uhr, Beginn: 20.15 Uhr): Unter freiem Himmel auf der Wiese kann der Sommer in seiner schönsten Form genossen werden. Und auf der Leinwand flimmert – passend zur Umgebung – ein Film für die ganze Familie, der gute Laune verbreitet. Mit „Klavier am Steg“ dürfen sich die Besucher auf einen Konzertabend der Extraklasse freuen: Am Samstag, 7. September, gastiert der österreichische Liedermacher Simon Stadler im Strandbad (Beginn: 18 Uhr). Er verzaubert sein Publikum mit seinen lebensbejahenden Songs und behandelt Themen wie Gleichberechtigung, Empathie und Revolution.

©Daniel Waschnig_