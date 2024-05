Gemälde-Diebstahl: Polizei sucht nun nach Mann mit Glatze

In einem Hotel

Veröffentlicht am 13. Mai 2024

Ein bislang unbekannter Mann betrat am 10. März 2024 gegen 18 Uhr ein Hotel in der Wiener Innenstadt. In weiterer Folge suchte der Mann den Besprechungssaal des Hotels im Erdgeschoss auf und blockierte dort die Notausgangstüre mit einem Kugelschreiber. Gegen 20.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über die Notausgangstüre Zugang zu dem Besprechungssaal und stahl zwei Gemälde. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Mann trug einen roten Kapuzenpullover, eine helle Hose, braune Schuhe und einen beigen Mantel.

©LPD Wien ©LPD Wien