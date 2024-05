Entdecke die Gehaltskönige Österreichs: Wer verdient am meisten?

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 09:51 / ©Montage: Canva Pro

Die Gehaltsdaten aller österreichischen Gemeinden und Gemeindebezirke seit 2004 wurden vom Medium „Standard“ ausgewertet und verglichen. So können wir sehen, wo das Gehalt am üppigsten ausfällt. Bei der interaktiven Karte könnt ihr 2.093 Gebiete abchecken.

Wie sieht es in den verschiedenen Bundesländern aus?

Was beeinflusst das Einkommen? Viele Faktoren spielen eine Rolle, darunter Bildung, Berufserfahrung und natürlich die Region, in der man arbeitet. Laut den letzten verfügbaren Daten von Statistik Austria lag das jährliche Medianeinkommen der Vollzeitangestellten im Jahr 2022 bei 33.454 Euro netto. Doch wie sieht es in den verschiedenen Bundesländern und Gemeinden konkret aus?

Wie viel verdienst du? < 500 € 500 – 800 € 800 – 1.000 € 1.000 – 1.500 € 1.500 – 2.000 € 2.000 – 2.500 € 2.500 – 3.000 € 3.000 – 3.500 € > 3.500 € Ich bin reich. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ein grober Überblick:

Wien: In Wieden beträgt das mittlere Einkommen 38.472 Euro, während es in Penzing bei 34.344 Euro liegt. In der inneren Stadt sogar 45.678 Euro.

In Wieden beträgt das mittlere Einkommen 38.472 Euro, während es in Penzing bei 34.344 Euro liegt. In der inneren Stadt sogar 45.678 Euro. Salzburg: Die Stadt Salzburg verzeichnet ein mittleres Einkommen von 32.159 Euro.

Die Stadt Salzburg verzeichnet ein mittleres Einkommen von 32.159 Euro. Oberösterreich: In Linz verdienen Vollzeitangestellte durchschnittlich 32.706 Euro.

In Linz verdienen Vollzeitangestellte durchschnittlich 32.706 Euro. Tirol: Innsbruck verzeichnet ein mittleres Einkommen von 31.524 Euro.

Innsbruck verzeichnet ein mittleres Einkommen von 31.524 Euro. Burgenland: Eisenstadt kann mit einem mittleren Einkommen von 36.002 Euro punkten.

Eisenstadt kann mit einem mittleren Einkommen von 36.002 Euro punkten. Vorarlberg: Bregenz verzeichnet ein durchschnittliches Einkommen von 34.038 Euro.

Bregenz verzeichnet ein durchschnittliches Einkommen von 34.038 Euro. Steiermark: Graz liegt mit 33.052 Euro im Mittelfeld.

Graz liegt mit 33.052 Euro im Mittelfeld. Niederösterreich: St. Pölten weist ein mittleres Einkommen von 32.650 Euro auf.

St. Pölten weist ein mittleres Einkommen von 32.650 Euro auf. Kärnten: Klagenfurt erreicht 32.646 Euro, während Villach bei 32.963 Euro liegt.

*Die Daten stammen aus dem Jahr 2022.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2024 um 10:07 Uhr aktualisiert