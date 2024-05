Auto ging während der Fahrt in Flammen auf – 26 Florianis im Einsatz

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 09:57 / ©Wolfgang Patschok

Am Montagmorgen, dem 13. Mai 2024, um 6.14 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Grasdorf, Jagerberg und Wetzelsdorf bei Jagerberg zu einem Autobrand in der Nähe von Unterzirknitz, Gemeinde Jagerberg, gerufen. Ein südoststeirischer Autofahrer war auf dem Weg von Unterzirknitz nach Jagerberg, als er während der Fahrt einen lauten Knall vernahm. „Der Lenker zögerte nicht und lenkte seinen PKW rechts auf einen Brückenübergang und hielt das Fahrzeug sofort an. Da das Fahrzeug zu brennen begann, verständigte er sofort die Einsatzkräfte“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.

26 Florianis löschten Fahrzeugbrand

Mit einem Löschangriff gelang es den Einsatzkräften, die Flammen zu löschen. Anschließend wurden mithilfe einer Wärmebildkamera weitere heiße Stellen identifiziert und mit kaltem Wasser gekühlt. Während der Löscharbeiten war die Straße vollständig gesperrt, um die Sicherheit von allen Beteiligten zu gewährleisten.

Eineinhalbstündiger Einsatz erfolgreich beendet

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. An dem Einsatz beteiligten sich insgesamt 26 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Grasdorf, Jagerberg und Wetzelsdorf bei Jagerberg, die Polizei sowie die Straßenmeisterei. Der gesamte Einsatz dauerte eineinhalb Stunden, bis die Lage unter Kontrolle gebracht werden konnte.

