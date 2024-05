Auf die Probe gestellt: Das war die Einsatzkräfte-Übung in Villach

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 10:07 / ©ÖSTERREICHISCHE WASSERRETTUNG LANDESVERBAND KÄRNTEN



Am 5. Mai 2024 haben sich 80 Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR), des Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK), des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASB), der Freiwillige Feuerwehr St. Magdalen und der Österreichische Rettungshundbrigade (ÖRHB) am Magdalensee und beim Seebach zu einer beeindruckenden organisationsübergreifenden Einsatzübung versammelt.

Von einer Gasexplosion bis hin zur Bergung einer ertrunkenen Person

In verschiedenen Szenarien wurden die Einsatzkräfte auf die Probe gestellt: von einer Gasexplosion bei einer Grillfeier über die Rettung und Versorgung mehrerer Kinder im Wald bis hin zur Bergung einer ertrunkenen Person durch die Taucher. Mit vereinten Kräften lösten sie diese Herausforderungen und zeigten, was in ihnen steckt.

Übung stärkt Zusammenarbeit zwischen den Spezialkräften

Die Zusammenarbeit war besonders spannend, als die Einsatzkräfte einen Brand mit der Tragkraftspritze vom Einsatzboot der ÖWR durch die FF löschen mussten. Auch bei der Rettung zweier Personen aus dem Seebach mittels Schlauchkanadier und Schleifkorb wurde ihr Können auf die Probe gestellt. Die Versorgung eines Unfalls am Tretboot von zwei Personen erforderte schnelles Handeln und ein gut funktionierendes Team. Die Übung stärkt nicht nur die Fähigkeiten und Kompetenzen der Einsatzkräfte, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Spezialkräften. Jede Organisation brachte ihre Expertise ein und gemeinsam haben sie alle Übungseinsätze durchgeführt.

„Denn nur gemeinsam sind wir stark für und im Einsatz für Menschen“

„Wir sind stolz auf unseren Teamspirit und darauf, einen Beitrag zur Stärkung der Zusammenarbeit unter den Einsatzorganisationen geleistet zu haben. Denn nur gemeinsam sind wir stark für und im Einsatz für Menschen. Danke auch an die ÖRHB, die einen geplanten Einsatz bei der Übung hatte, jedoch kurzfristig zu einem realen Einsatz ausrücken musste. Ein besonderer Dank auch an alle Helfer*innen für die Bereitschaft, jederzeit zu Hilfe zu eilen – dies ist bewundernswert und zeigt den wahren Geist des Einsatzwesens“, betont die Pressesprecherin der „Österreichischen Wasserrettung Landesverband Kärnten“.