Freie Fahrt für Manuela: So geht es einer Rollstuhlfahrerin in Villach

Martin trat vor 15 Jahren in Manuela’s Welt und füllt sie seither mit Freude und Zuversicht. Er ist nicht nur ihr Partner, sondern auch ihr Fels in der Brandung, der sie auf allen Ebenen unterstützt.

Spontanität mit Rollstuhl oft nicht möglich

Doch das Leben in einer Welt, die oft nicht für Rollstuhlfahrer gemacht ist, bringt Tag für Tag neue Herausforderungen mit sich. Jeder Ausflug, ja sogar jede alltägliche Erledigung erfordert eine akribische Planung und Vorbereitung. Martin* und Manuela* erzählen im Interview mit 5 Minuten, wie mühsam manch eine Planung sein kann und wie sehr auch die Spontanität der beiden darunter leidet.

Planung ist das A und O

Zugverbindungen werden im Interview auch thematisiert. „Um einen barrierefreien Zug zu erwischen, müssen wir zwei Stunden vorher planen, mit welchem Zug wir fahren können, weil sonst ein Zustieg nicht möglich ist“, erklärt Martin etwas bedrückt. „Auch die aktuelle Baustelle am Villacher Hauptbahnhof ist ein Hindernis, weil dadurch gewisse Bahnsteige nicht mehr barrierefrei sind.“ Doch trotz dieser Hindernisse lassen sich Manuela und Martin nicht entmutigen. Gemeinsame Hobbys stehen oft auf dem Programm.

Vom Villacher Kirchtag bis zum gemeinsamen Skifahren

Ja, ihr habt richtig gelesen. Sogar Skifahren zählt mittlerweile zu den Hobbys der beiden. Dafür borgen sie sich einfach einen sogenannten „Skibob“ aus und los geht’s! Vor drei Jahren kamen Manuela und Martin auf die Idee. Wieso auch nicht einfach probieren? Ganz nach dem Motto: „Teamwork makes the dream work“. Der Villacher Kirchtag steht für das Paar Jahr für Jahr auf dem Programm. Ein eigener barrierefreier Zugang zum Zelt und Rücksichtnahme von allen Beteiligten macht das Event für die beiden zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Villacher Kirchtag ist also ein Pflichttermin auch für Manuela und Martin.

Rücksichtnahme: „Behinderten-WC von Stehtischen blockiert“

Jedoch so sehr der Kirchtag auch von ihnen genossen wird, eine Kritik haben sie: Das Thema Rücksichtnahme sollte bei vielen ihrer Mitmenschen mehr beachtet werden. „Am letzten Villacher Kirchtag war das Behinderten-WC von Stehtischen blockiert“, ärgern sie sich. Die Menschenmengen am Villacher Kirchtag sind oftmals eine Hürde, aber mit etwas Rücksicht wäre auch das kein Problem. „Wir wollten uns bei einem Tisch zu den Leuten dazusetzen, weil wir sonst keinen Platz gefunden haben, die waren allerdings aufgrund des Rollstuhls wenig begeistert“, erzählt Martin. Sie lassen sich trotz der Herausforderungen nicht abschrecken. „Wir haben auch sehr liebe Mitmenschen, die sich um uns bemühen und das tut gut“, berichten die beiden mit Freude.

Hand in Hand für mehr Barrierefreiheit

Beide äußern sich während dem Interview, wie gut so manches in unserer Gesellschaft schon funktioniert, aber bei anderen Themen ärgern sie sich dafür umso mehr. „Wir gehen gern gemeinsam in der Therme schwimmen. Allerdings muss oft immer extra der Bademeister geholt werden, damit der barrierefreie Lift aufgesperrt wird. Für betroffene Personen ist es deshalb sehr mühsam, wenn sie den Lift verwenden möchte. Wir würden uns wirklich wünschen, dass diese Ausflüge mit weniger Hindernissen verbunden wären“, sagen sie voller Hoffnung. Die kleinen Freuden: Die beiden haben zwei Kater, die ihrer Seele guttun, erzählen sie. „Der eine heißt ,Maxi‘ und der andere ‚Blacky‘ und sie heilen einfach unsere Seele“, erzählen sie mit einem Lächeln. „Wenn Manuela dann wieder weg ist, miaut der kleine Kater und ruft nach ihr, da ist dann die Freude groß, wenn sie sich wiedersehen,“ sagt Martin.

„Weniger Mitleid, sondern einfach Rücksicht nehmen“

„Wir würden uns auch wünschen, dass Menschen weniger Mitleid haben, sondern einfach hilfsbereit sind und Rücksicht nehmen.“ Und so kämpfen sie weiter, Seite an Seite, Hand in Hand, für eine Welt, in der jeder seinen Platz hat, unabhängig von körperlichen oder mentalen Barrieren.

*Hinweis: Der Name wurde von der Redaktion geändert

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2024 um 13:38 Uhr aktualisiert