Alkoholisierter Unfall: Mann (36) und Tochter (7) verletzt

Am Abend des 11. Mai 2024 kam es gegen 19.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Scheiblingkirchen-Thernberg. Ein 36-jähriger Mann fuhr auf der L 144, als ihm eine 39-jährige Frau in alkoholisiertem Zustand entgegenkam. Sie geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge in den Straßengraben ab.

Drei Verletzte

Der Mann und seine 7-jährige Tochter wurden verletzt, die 5-jährige Tochter blieb unverletzt. Auch die Frau erlitt Verletzungen. Alle wurden ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Frau wurde vorläufig der Führerschein entzogen, und sie wird rechtlich belangt.