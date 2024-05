Top-Stürmer „Bischi“ verlängert bei den Rotjacken

Der EC-KAC freut sich, bekanntgeben zu können, dass einer der Schlüsselspieler aus der Vizemeister-Mannschaft 2023/24 langfristig an den Klub gebunden werden konnte: Nach einer hervorragenden Saison hat Stürmer Johannes Bischofberger ein neues, mehrjähriges Arbeitspapier unterfertigt, das zur Absicherung verschiedene Ausstiegsoptionen auf Spieler- und Vereinsseite beinhaltet.

Seit 2016 mit dabei

Johannes Bischofberger schloss sich im Sommer 2016 dem EC-KAC an, repräsentiert die Rotjacken also bereits seit acht Jahren. In diesem Zeitraum holte der Vorarlberger mit Klagenfurt zwei Meistertitel (2019, 2021) und qualifizierte sich vier Mal für die Champions Hockey League. Insgesamt bestritt der flinke Flügelstürmer bislang 359 Bewerbsspiele für Rot-Weiß, dabei sammelte er 235 Scorerpunkte (106 Tore, 129 Assists), er schloss jede seiner acht Saisonen mit einer positiven Plus/Minus-Bilanz ab und verbuchte insgesamt ein +116-Rating. Nachdem Johannes Bischofberger in den beiden vorangegangenen Spielzeiten aufgrund gesundheitlicher Probleme in nur 29 von 116 Ligaspielen mitwirken hatte können, gab er in der abgelaufenen Saison ein fulminantes Comeback: In 60 Einsätzen gelangen ihm 53 Scorerpunkte, seine 27 Treffer wurden ligaweit von nur drei Spielern überboten. Mehr als seine 27 Torerfolge in Grunddurchgang und Playoffs zusammengerechnet, waren seit 23 Jahren keinem österreichischen KAC-Stürmer mehr gelungen.

Spitzenspieler beim KAC

„Johannes Bischofberger ist ein ganz wesentlicher Faktor für den Erfolg unserer Mannschaft, insbesondere mit seiner Schnelligkeit erweitert er unser taktisches Repertoire enorm. In den beiden Saisonen vor der abgelaufenen durchlebte er gesundheitlich sehr schwierige Phasen, wie er sich aus diesen Tiefen befreit und den Weg zurück unter die Spitzenspieler in unserer Liga eingeschlagen hat, ringt allen, die seine Entwicklung verfolgt haben, enormen Respekt ab. Im zurückliegenden Spieljahr war er ein herausragender Akteur für uns, trotz Verlockungen aus höherklassigen Ligen hat er sich entschieden, dass er weiterhin Teil des EC-KAC sein möchte, worüber wir natürlich sehr erfreut sind. Es ist ein tolles Zeichen, dass er sich langfristig an unseren Klub gebunden hat“, bewertet General Manager Oliver Pilloni die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer.

Und auch „Bischi“ freut sich

Johannes Bischofberger: „Ich freue mich riesig, dass wir unsere Zusammenarbeit weiterführen und ich im Sommer in meine mittlerweile schon neunte Saison beim EC-KAC gehen kann. Das ist der Traditionsklub schlechthin, mit unglaublich vielen und guten Fans, das hat das vergangene Jahr wieder einmal eindrucksvoll gezeigt. Es ging ein Ruck durch die gesamte Stadt und es macht mich stolz, dass ich weiterhin für diesen Verein spielen darf. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um mich noch einmal bei der gesamten KAC-Organisation zu bedanken, allen voran Oliver Pilloni, der immer auf mich geschaut und mir unter die Arme gegriffen hat, das hat mir durch die bekanntlich schwierige Zeit, die hinter mir liegt, geholfen. Ein Dankeschön geht natürlich auch an unsere Fans, die mich persönlich immer unterstützt haben. Ich freue mich außerordentlich auf die gemeinsamen Jahre, die vor uns liegen.“

