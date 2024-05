Crash auf der L41: Kind (8) und Fahrer (23) nach Unfall verletzt

Am Sonntag, dem 12. Mai 2024, um 17.35 Uhr, ereignete sich auf der Senderstraße (L41) in Wolfurt, ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer, der in der Schweiz wohnt, war in Richtung Lustenau unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 46-jähriger Fahrer, der in Deutschland lebt, von Lustenau kommend links auf die A14 Richtung Deutschland abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Nur einspurig befahrbar

Der 23-jährige Fahrer und seine 8-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die Insassen des anderen Autos blieben unverletzt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst entfernt, während die Unfallstelle von der Polizei aufgenommen wurde. Die L41 war währenddessen einspurig befahrbar.