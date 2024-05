Warum der Villacher Ring kurzzeitig zur Fahrradstraße wurde

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Sonntag, 12. Mai, auf Montag, 13. Mai, bekam die Rosentaler Straße an der Kreuzung zur Villacher Straße/Viktringer Ring in Klagenfurt/Celovec einen neuen Anstrich: Eine Gruppe Aktivisten der neu gegründeten Gruppe ,,Klagenfurt Autofrei“ nahm den Pinsel in die Hand und widmete eine der beiden Spuren in Richtung St. Veiter Ring durch drei große aufgemalte Fahrradsymbole zur Fahrradspur um.

Mehr Platz für den Radverkehr

,,Wenn die Stadt Klagenfurt es nicht schafft, endlich zu handeln, um selbstgesetzte Klimaziele zu erreichen, dann müssen wir eben im Namen unseres Planeten selbst Tatsachen schaffen: Der motorisierte Individualverkehr muss klimafreundlichem Fuß- und Radverkehr in der Innenstadt mehr Platz einräumen. Es kann nicht sein, dass es immer noch große Autostraßen in Klagenfurt gibt, die keine Fahrradspur haben – das ist nicht nur gefährlich, sondern auch verantwortungslos vor dem Hintergrund der Klimakrise“, so die Aktivisten.