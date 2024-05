Bäckerei in Bregenz meldet Insolvenz an: 47 Mitarbeiter betroffen

Der KSV 1870 berichtet in einer Presseaussendung: Die Bäckerei TK GmbH wird von Stefan Botta geleitet und hat die Kloser Gesellschaft m.b.H. & Co. KG (60 Prozent), Musterknaben Capital GmbH (30 Prozent) und Stefan Botta (10 Prozent) als Gesellschafter.

47 Mitarbeiter betroffen

Das Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter und ist im Bäcker-Handwerk tätig, so der KSV 1870. Neben eigenen Verkaufsfilialen soll es zahlreiche Kunden aus Gastronomie und Hotellerie, insbesondere im Vorarlberger Unterland beliefern. Die Höhe der Verbindlichkeiten wird laut Schuldnerangaben auf rund 430.000 Euro geschätzt, während die Aktiva sich auf etwa 111.000 Euro belaufen.

Personalmangel als einer der Gründe

Die Insolvenzursache, laut Angaben der Schuldnerin, liegt in einem Personalmangel im Verkaufsbereich sowie einem Mangel an Fachpersonal in der Produktion, was zu eingeschränkten Öffnungszeiten und dem Verlust von Aufträgen führte, so in der Presseaussendung vom KSV 1870. Steigende Fixkosten wie Mieten, Löhne und Energiekosten sollen ebenfalls zur Insolvenz beigetragen haben. Die Geschäftsleitung plant keine Fortführung des Unternehmens und beabsichtigt dessen Schließung, so der KSV 1870.