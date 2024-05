Raser (30) ohne Führerschein gestoppt: Über 146 km/h im Ortsgebiet

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 12:39 / ©BM.I / E. Weissheimer

Die Polizei in Schwechat-Wiener Straße versuchte am Sonntag, dem 12. Mai 2024 um etwa 20.05 Uhr, einen Wagen an der B9/Niki-Lauda-Allee-Kreuzung anzuhalten. Aber der Fahrer fuhr einfach weiter und flüchtete mit über 146 km/h durch Mannswörth.

Zwei Stunden zuvor Führerschein verloren

Die Polizei folgte ihm und stoppte ihn schließlich auf der A4 Richtung Wien, in der Nähe der Simmeringer Haide. Sie fanden heraus, dass der Fahrer schon zwei Stunden zuvor seinen Führerschein wegen zu schnellen Fahrens verloren hatte, als er von der Polizei in Nickelsdorf-FGP gestoppt wurde. Sie nahmen vorläufig sein Auto weg. Der Fahrer, ein 30-jähriger Serbe aus Bruck/Leitha, wurde wegen verschiedener Verstöße gegen Verkehrsgesetze bei der zuständigen Verwaltungsbehörde und wegen Gefährdung anderer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.