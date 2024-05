Nach TV-Aufruf: Millionenbetrüger festgenommen

Die Landespolizeidirektion Wien gab bekannt, dass der 43-Jährige aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung in Bratislava festgenommen wurde.

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 13:13

ServusTV berichtete am 24. April 2024 ausführlich über den Mann, der für einen Schaden von über 3,2 Millionen Euro verantwortlich gemacht wird.

Hochpreisige Fahrzeuge und Luxus-Pool

Der Täter, der unter seinem echten Namen agierte, wird beschuldigt, innerhalb eines Jahres hochpreisige Fahrzeuge und einen Luxus-Pool geleast und nicht zurückbezahlt zu haben, hauptsächlich in Wien und dem Burgenland. Die Live-Fahndungssendung „Fahndung Österreich“ hatte die Ermittler mit einem Foto des Gesuchten an die Öffentlichkeit gerichtet. Die Landespolizeidirektion Wien gab bekannt, dass der 43-Jährige aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung in Bratislava festgenommen wurde und nun ein Auslieferungsansuchen vorliegt.

Zuschauer helfen Kriminalfälle zu lösen

In Österreichs einziger Live-Fahndungssendung präsentiert ServusTV-Informationschef Hans Martin Paar in enger Zusammenarbeit mit den Behörden ungelöste Kriminalfälle. Während der Live-Sendung haben Zuschauer die Möglichkeit, mit sachdienlichen Hinweisen dabei zu helfen, die Kriminalfälle aufzuklären. Die Fälle werden exklusiv bei ServusTV gezeigt und entweder durch aufwendige Kurz-Spielfilme oder informative Kriminal-Dokumentationen präsentiert.