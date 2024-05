Jetzt fix: Der neue VSV-Headcoach heißt Tray Tuomie

Die Entscheidung ist gefallen: Tray Tuomie wird bei den “Adlern” als neuer Head-Coach hinter der Bande stehen. Der 56-jährige US-Amerikaner mit deutschem Pass gilt als starker Motivator mit gutem Draht zu seinen Spielern. Nach Stationen in der DEL führte er zuletzt Ritten zum Alps-Hockey-League-Titel. Tuomie signierte einen erfolgsabhängigen Vertrag über die beiden kommenden Saisonen.

Viel Erfahrung

Tray Tuomie wurde in Minneapolis, Minnesota, geboren und spielte als Forward in jungen Jahren an der University of Wisconsin-Madison. Im Jahre 1991 ging er nach Deutschland und war bei verschiedenen deutschen Eishockey-Klubs tätig. Nach seinem Karriereende als Spieler übernahm Tuomie in der Saison 2009/10 zunächst die Weser Stars als Headcoach in der vierten deutschen Liga. Ein Jahr später war der heute 56-Jährige auch schon in der DEL, und zwar als Assistent-Coach für die DEG Metro Stars. Im Jahre 2012 kam er zu den Nürnberg Ice Tigers, zunächst für zwei Jahre als Co-Trainer, dann für eineinhalb Jahre als Cheftrainer. 2016 zog es ihn zu den Augsburg Panther, wo er wiederum drei Jahre als Assistant-Coach arbeitete und 2019 nach dem Abgang von Cheftrainer Mike Stewart zu den Kölner Haien zum neuen Head-Coach befördert wurde. Zuletzt stand er bei den Rittner Buam als Cheftrainer hinter der Bande und führte die Südtiroler zum Alps-Hockey-League-Titel.

Tuomie bleibt für zwei Saisons

Bei den “Adlern” hat der gebürtige US-Amerikaner Tuomie, der auch einen deutschen Pass besitzt und auch ganz hervorragend Deutsch spricht, einen Vertrag für die kommenden beiden Saisons unterschrieben. „Wir haben mit Tray Tuomie viele sehr gute Gespräche geführt, er kennt unsere Ideen und unsere Ansprüche. Außerdem hat er nicht nur viel Erfahrung in der DEL gesammelt, sondern auch in der abgelaufenen Saison mit Ritten den Titel in der Alps Hockey League geholt. Wir alle sind hochmotiviert und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, betont EC iDM Wärmepumpen

VSV-Teammanager Andreas Napokoj.

Ein Trainer für modernes und temporeiches Hockey

Sich selbst beschreibt Tuomie als einen Trainer, der auf modernes und temporeiches Hockey setzt: “Ich bevorzuge schnelles, offensives Hockey mit vier Linien. Aber genauso wichtig ist es mir auch, dass mein Team ganz hart und konsequent verteidigt. Nur mit einer starken Defensive kann man am Ende auch erfolgreich sein!” Und Tuomie ergänzt: “Villach ist eine Hockeytown, die Menschen hier lieben Eishockey – gemeinsam wollen wir auch erfolgreich sein!“