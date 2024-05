Forstunfall: Arbeiter (54) von umstürzendem Baumstamm getroffen

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 14:35 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

„Der 54-Jährige war im Bereich der Kothlahn-Forststraße (Höhe Schöner Schlag) mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Dabei kam gegen 10.30 Uhr ein gefällter Baumstamm ins Rollen und traf den Mann. Der 54-Jährige wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen an einem Oberarm“, heißt es seitens der Polizei.

Arbeitskollege kam 54-Jährigen zu Hilfe

Trotz seiner Verletzungen gelang es dem in Wien wohnhaften Arbeiter, selbst die Rettungskette zu aktivieren. Ein Arbeitskollege eilte ihm zu Hilfe und konnte ihn aus seiner misslichen Lage befreien.

Verletzter per Hubschrauber ins UKH geflogen

Die Rettungskräfte, darunter die Feuerwehr Mürzsteg und Neuberg an der Mürz, die Bergrettung Neuberg an der Mürz sowie die Rettung, waren schnell vor Ort. Der Rettungshubschrauber C17 wurde herbeigerufen, um den schwer verletzten Arbeiter in das UKH-Kalwang zu transportieren.