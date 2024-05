Dieses sportliche Sommer-Programm erwartet die Klagenfurter heuer

Bei einem Pressegespräch im KLC Tennis Clubhaus gaben am Montag, 13. Mai, Sportreferent Stadtrat Franz Petritz, Mario Polak, Leiter Dienststelle Sport und Vertreter der teilnehmenden Vereine die Details zu den Sporttagen bekannt. „Mit unserem Sportamt und den Kooperationspartnern können wir ein vielfältiges Programm bei den Klagenfurter Sporttagen bieten. Ich freue mich auf viele Teilnehmer und Zuschauer bei den kommenden Sportevents für den Spitzen- und Breitensport“, so Sportstadtrat Franz Petritz.

Anfang macht das „Wörthersee Ungetüm“

Den Veranstaltungsreigen eröffnet der Ultratrail „Wörthersee Ungetüm“ am 18. Mai. 70 Kilometer mit 2.300 Höhenmeter gilt es in 14 Stunden zu bewältigen. Start ist um 6 Uhr bei der Boulderhalle der Naturfreunde Klagenfurt, Porschestraße 15. Weiter geht es mit dem Orientierungslauf der Sportunion am 26. Mai ab 9 Uhr. Aufgrund von Schlägerungsarbeiten am Zwanzgerberg musste der Veranstaltungsort kurzfristig zum Forstsee verlegt werden. Am 1. Juni wird das Strandbad in Kooperation mit dem HSV Triathlon Schauplatz für den Wörthersee Aquathlon. Start für das Schwimm- und Laufevent ist um 9 Uhr.

Altstadtlauf am 6. Juni

Einer der großen Höhepunkte der Sporttage ist der Altstadtlauf am 6. Juni mit Start und Ziel auf dem Neuen Platz. Für alle Sportbegeisterten stehen verschiedene Bewerbe zur Auswahl. Neben dem klassischen Altstadtlauf über fünf Kilometer (zwei Runden) bzw. zehn Kilometer (vier Runden) stehen auch Kinderläufe (ca. 550 Meter bis 1.100 Meter), der Schülerlauf (ca. 1.650 Meter), der Bambinilauf (ca. 200 Meter) sowie heuer neu olympisches Gehen (2,5 Kilometer) auf dem Rennprogramm. Diese etwas in Vergessenheit geratene olympische Disziplin wird sich beim Altstadtlauf einem großen Publikum präsentieren können. Für Anfänger und Interessierte gibt der KLC am Samstag, 18. Mai., ab 10 Uhr in der Leopold-Wagner-Arena extra einen „Crashkurs olympisches Gehen“. Der Altstadtlauf über fünf bzw. zehn Kilometer ist auf 1.300 Teilnehmer limitiert. Die Anmeldung ist online (Meldeschluss online am 3. Juni) oder mit der Anmeldekarte in der Altstadtlauf-Broschüre (erhältlich im Rathaus) möglich.

Public Viewing und United World Games

Kurzentschlossene können sich die Anmeldung auf dem Neuen Platz am 5. Juni von 15 bis 18.30 Uhr und am 6. Juni von 10 bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Bewerb vormerken – vorausgesetzt, es sind dann noch Startplätze vorhanden. Jeder Teilnehmer erhält ein Startersackerl mit Funktions-T-Shirt, Sportgetränk und Energieriegel sowie die Klagenfurter Altstadtlauf Finisher Medaille. Im Rahmen der Sporttage finden noch zwei weitere große Veranstaltungen statt: Von 14. Juni bis 14 Juli steigt das Public Viewing der Fußball Europameisterschaft auf dem Neuen Platz. Den Abschluss bilden die United World Games von 20. bis 23. Juni. Auf mehr als 25 Sportanlagen in und um Klagenfurt ermitteln über 8.000 Jugendliche aus 30 Nationen in zehn Sportarten die United World Games-Champions. Die große Eröffnungsfeier findet am 21. Juni um 20 Uhr im Wörthersee Stadion statt.