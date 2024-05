Carinthischer Sommer: Ausstrahlung im TV gesichert

Die Unterzeichnung des Rahmenvertrages fand in Anwesenheit von Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, der Leiterin der Kulturabteilung des Landes Kärnten, Brigitte Winkler-Komar, der neuen Intendantin des Carinthischen Sommers, Nadja Kayali, sowie der ORF III-Geschäftsführer Peter Schöber und Kathrin Zierhut-Kunz im ORF-Mediencampus statt. Die Vereinbarung zwischen ORF III und dem Carinthischen Sommer für die Jahre 2024 bis 2026 sichert jährlich eine Übertragung des Kulturfestivals in den Programmen des ORF. Heuer wird das Abschlusskonzert des Carinthischen Sommers „A Soundtrack to the Stars“, das vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien gespielt wird, ausgestrahlt.

Ausstrahlung über Österreichs Grenzen hinaus

Für LH Kaiser trägt diese Kooperation dazu bei, das Kulturland Kärnten, mit seinen hochwertigen Veranstaltungen und Festivals, noch sichtbarer zu machen und neue Besucherkreise anzusprechen. „ORF III ist ein Sender, der eine große Reichweite hat und ich freue mich, dass unser Aushängeschild, der Carinthische Sommer, nicht nur österreichweit, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wird. Ich bin überzeugt, dass diese Zusammenarbeit, in Verbindung mit der kreativen Innovationskraft der neuen Intendantin Nadja Kayali, den Carinthischen Sommer auf ein neues Level heben wird“, zeigt sich der Landeshauptmann überzeugt.

Der Carinthische Sommer als europäische Marke

Festival-Intendantin Nadja Kayali betonte, dass es durch die erweiterte Medienpräsenz gelingen wird, den Carinthischen Sommer mit neuer Strahlkraft als europäische Marke zu präsentieren. „Ich freue mich besonders, dass wir diese Zusammenarbeit mit unserem neuen Festivalorchester, dem RSO Wien, im ersten Jahr unserer langfristigen Partnerschaft gestalten werden. Ich bin glücklich, dass das Land Kärnten unsere Arbeit so zu schätzen weiß und unterstützt“, sagte Kayali. ORF III-Programmgeschäftsführer Schöber erinnerte, dass bei der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kulturauftrags seit Jahren verstärkt auf Regionalität gesetzt wird: „Es freut mich daher besonders, dass wir dieses Angebot durch die neue Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten sowie dem Carinthischen Sommer weiter ausbauen und damit gemäß unserem clientorientierten Leitsatz ‚ORF für alle‘ noch mehr Menschen ansprechen können.“