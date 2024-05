30 Jahre TV-Erfolg: Hinter den Kulissen von „ein Schloss am Wörthersee“

Mit einem Rückblick auf drei Jahrzehnte Filmgeschichte ehrt die neue Lisa Film-Dokumentation „Ein Schloss am Wörthersee“. Roy Black, das charmante Herz der Serie, und sein plötzliches Ableben machten die Erfolgsserie zu einem unvergesslichen Vermächtnis. Die Premierenfeier, die am 9. Juni 2024 in Velden im Beisein von zahlreichen Lisa Film-Stars über die Leinwand flimmert, verspricht eine nostalgische Reise zurück an die ikonischen Schauplätze am Wörthersee.

Eine Reise in die Vergangenheit

„Einen Schloss am Wörthersee“ und die Figur Lennie Berger, verkörpert durch Roy Black, sind untrennbar mit dem Charme Kärntens verbunden. Von Starbesuchen bis hin zu dramatischen Wendungen – die Serie verzauberte ein Millionenpublikum. Die 47-minütige Dokumentation bringt Zuschauer zurück zu den Anfängen am Wörthersee und feiert das kulturelle Erbe einer Serie, die weltweit Herzen eroberte. Die TV-Premiere erfolgt am 15. Juni auf ORF III und am 2. September auf Melodie TV.

Wie die Kult-Serie Fernsehgeschichte schrieb

Mit insgesamt drei Staffeln bestehend aus 33 Folgen, zwei Specials und einem 90-minütigen Spielfilm zählt „Ein Schloss am Wörthersee“ seit nun über 30 Jahren zu den erfolgreichsten deutschen TV-Serien aus den 1990er Jahren. Alleine im deutschen Sprachraum hatte die Serie bisher über 500 Millionen Zuseherinnen und Zuseher gesehen und wurde in über 43 Ländern der Welt gezeigt.

Hinter den Kulissen des Fernsehjuwels

Von der Idee bis zur globalen Begeisterung – die Doku beleuchtet, wie Karl Spiehs und sein Team ein Stück Fernsehgeschichte schrieben. Interviews mit Zeitzeugen, darunter Uschi Glas und Otto Retzer sowie TV-Lieblinge wie Julia Kent, Christine Schuberth, Mike Krüger, Alfons Haider und Adi Peichl, bieten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und teilen persönliche Anekdoten, die die Dreharbeiten lebendig werden lassen. Eine große „Film- Familie“ zwischen Dreharbeiten und eindrucksvollen Festivitäten mit internationalen Showgrößen am Wörthersee.