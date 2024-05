Sieben Verkehrstote am Christi-Himmelfahrtswochenende in Österreich

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 15:20 / ©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & RK / Trummer

In der vergangenen Woche ereigneten sich in Österreich tragische Verkehrsunfälle, die das Leben von insgesamt zehn Menschen forderten. Die Opferzahlen beinhalten drei Motorradlenker, zwei Fußgänger, einen E-Scooterlenker, einen Leichtmotorradlenker sowie jeweils einen Mitfahrer in einem Klein-Lkw und Auto, sowie einen Autolenker.

Tragödie in Salzburg: Frontal-Crash fordert zwei Leben

Ein besonders schwerer Unfall ereignete sich am Samstag, dem 11. Mai 2024, im Bezirk Sankt Johann im Pongau, Salzburg. Auf einer Landesstraße kam es zu einem verheerenden Frontalzusammenstoß zwischen einem Klein-Lkw und einem deutschen Lenker. Die Rettungskräfte mussten beide Fahrzeuglenker mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus bringen. Die beiden Beifahrer, ein 29-jähriger Österreicher und ein 20-jähriger Rumäne, mussten aus den Wracks geschnitten werden. Tragischerweise verstarb der 29-Jährige noch an der Unfallstelle, während der 20-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus seinem Verletzungen erlag. Die Landesstraße musste für mehr als vier Stunden in beide Richtungen gesperrt werden, um die Rettungs- und Aufräumarbeiten durchzuführen.

Sieben Verkehrstote am verlängerten Wochenende

Die verlängerte Wochenendstatistik zwischen Donnerstag und Sonntag verzeichnete sieben der insgesamt zehn Verkehrstoten. Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, drei auf Gemeindestraßen, zwei auf Landesstraßen L und eine auf einer Schnellstraße ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark und je einer in Kärnten, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg beklagt werden.

87 Todesopfer seit Jahresbeginn Seit Beginn des Jahres bis zum 12. Mai 2024 verzeichnete das österreichische Straßennetz insgesamt 87 Verkehrstote, eine vorläufige Zahl, die einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren zeigt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 117 und im Jahr 2022 127 Verkehrstote.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2024 um 15:26 Uhr aktualisiert