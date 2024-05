Sicherheit durch Selbstverteidigung: Krav Maga kommt nach Feldkirchen

Die Kurse finden jeweils an den Donnerstagen ab dem 6. Juni, 13. Juni, 20. Juni, 27. Juni und 4. Juli 2024 statt. Immer von 18 bis 20 Uhr im Begegnungssaal Feldkirchen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um eine rechtzeitige Anmeldung auf der Homepage gebeten.

Was erwartet die Teilnehmer?

Die Trainingsinhalte umfassen rechtliche Grundlagen, Verhaltenstraining, Selbstverteidigungstechniken sowie Selbstverteidigung mit Gegenständen. Krav Maga ist bekannt für seine effektiven, instinktiven Bewegungen und praxisnahen Trainingsszenarien. Es ist kein Kampfsport, sondern ein reines Selbstverteidigungssystem, das darauf abzielt, die persönliche Sicherheit zu stärken. „Selbstverteidigung ist für jede Person wichtig“, betont Krav Maga Klagenfurt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, da die Techniken darauf ausgerichtet sind, auf natürliche Instinkte zurückzugreifen.

Über Krav Maga Klagenfurt

Krav Maga Klagenfurt existiert seit 2011 und ist in ganz Kärnten aktiv, mit Hauptstandorten in Klagenfurt und Villach. Neben öffentlichen Kursen bietet der Verein auch Spezialtrainings für Institutionen und Behörden an. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken und sich in einer unterstützenden Umgebung fit zu halten. Melden Sie sich noch heute an und nehmen Sie an diesem spannenden Krav Maga Kurs in Feldkirchen teil!