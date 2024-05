Wettskandal im Fußball: Vereins-Funktionär entpuppt sich als Drogenboss

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 15:57 / ©Pexels

28. August 2020. In der ersten Runde des ÖFB-Cups standen sich die Burschen der Austria Klagenfurt und der Stadl-Paura gegenüber. Endstand – 7:1 für Klagenfurt. Allein in den letzten zehn Spielminuten schossen die Klagenfurter drei Tore. Alles nur Glück? Eher nicht. Viel eher soll das Spiel absichtlich manipuliert worden sein, weil in Asien 300.000 Euro gewettet wurden. Ein ehemaliger Kicker der Stadl-Paura sagte das sogar bei der Polizei aus.

Spiele manipuliert

Doch schon bald zog dieses Spiel Ermittlungen nach sich. Drei Beschuldigte gerieten damals ins Visier der Ermittler, darunter ein ehemaliger Funktionär der Stadl-Paura. Wie die Oberösterreicher Nachrichten berichteten, dürfte er die Spieler dazu angestiftet haben, extra schlecht zu spielen. Auch unter den Beschuldigten: mindestens einer der Spieler. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Ist Funktionär ein Drogenboss?

Der Wettskandal ist nun schon vier Jahre her und wird aktuell nochmals aufgewirbelt. Jener Funktionär wurde nämlich festgenommen. Nein, nicht wegen dem Wettskandal. Und nein, auch nicht wurde er hierzulande festgenommen. Die serbischen Behörden hatten ihn zur Fahndung ausgeschrieben. Der Grund: Ihm wird Drogenhandel- und -schmuggel vorgeworfen. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung besteht der Verdacht, dass er sogar der Kopf einer kriminellen Bande sei, die kiloweise Amphetamine und auch Ecstasy-Tabletten verkauft haben soll.

Prozess im August

An der tschechisch-österreichischen Grenze wurde jener Mann schließlich geschnappt. In Tschechien wartet er nun hinter Gittern, bis er nach Serbien ausgeliefert wird. Der Staatsanwaltschaft Klagenfurt kommt dies recht. Bei Serbien wurde bereits um Rechtshilfe angesucht. Es dauert nicht lange, dann wird ihm der Prozess in Kärnten gemacht. Laut den Medien soll dieser im August stattfinden. Zusätzlich zum Wettskandal wird er sich nun auch wegen dem Suchgifthandel hierzulande verantworten müssen.