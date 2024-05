Am Villacher Wochenmarkt fährt bald eine Pferdekutsche

Am 15. Mai

Veröffentlicht am 13. Mai 2024

Bei diesem Wochenmarkt steht die Landwirtschaft im Mittelpunkt. Neben Milch und Milchprodukten wird besonders die Pferdekutsche für Aufsehen sorgen.

Die Welt der Pferdewirtschaft

Die Landwirtschaftliche Fachschule Stiegerhof, bekannt für ihre vielfältigen Angebote im Agrarbereich, öffnet ihre Türen und bietet einen Einblick in die Welt der Pferdewirtschaft. Die Schüler präsentieren stolz ihre Arbeit und laden dazu ein, die majestätischen Tiere kennenzulernen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, an Pferdekutschenfahrten durch die Innenstadt teilzunehmen und die Umgebung auf ganz besondere Weise zu erkunden. Neben dem Erlebnis mit den Pferden bietet der Stiegerhof auch Einblicke in andere Bereiche der Landwirtschaft, darunter die Produktion von Milch und Milchprodukten sowie die Waldwirtschaft. Die Schüler stehen den Gästen Rede und Antwort und geben interessante Informationen zu den verschiedenen Themen.

Die Vielfalt der Landwirtschaft kennenlernen

„Wir freuen uns darauf, den Besuchern des Wochenmarkts einen unvergesslichen Tag zu bieten und ihnen die Vielfalt der Landwirtschaft näherzubringen“, sagt Johannes Leitner, Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof. „Besonders stolz sind wir auf unsere Pferdekutschenfahrten, die einen ganz besonderen Charme versprechen.“

Termin: Mittwoch, 15. Mai, ab 9 Uhr

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Mittwoch, den 15. Mai, ab 9 Uhr den Villacher Wochenmarkt zu besuchen und die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft hautnah zu erleben.