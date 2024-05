Fleisch und Wurstbetrieb ist insolvent: 25 Mitarbeiter betroffen

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 16:49 / ©h_lunke-stock.adobe.com

Der Alpenländische Kreditorenverband informiert darüber, dass beim zuständigen Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Friedrich Pöll Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., eröffnet wurde.

Welches Unternehmen?

Das Unternehmen hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1955 zurückreicht. Es betreibt einen EU-Schlachthof sowie einen Betrieb zur Erzeugung von Fleisch- und Wurstwaren. Die Hauptabnehmer für die Produkte sind Groß- und Einzelhändler, insbesondere in Oberösterreich. Derzeit sind 25 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt, so laut den AKV.

Ursachen und Vermögenslage

Der Eröffnungsantrag weist auf Forderungsausfälle in Höhe von rund 350.000 Euro hin, die zur Zahlungsunfähigkeit geführt haben sollen, so in einer Presseaussendung von AKV. Als Reaktion auf diese wirtschaftliche Lage soll das Unternehmen das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragen müssen. Etwa 180 Gläubiger seien von dieser Insolvenz betroffen. Die Verbindlichkeiten sollen sich auf circa 3,7 Millionen Euro belaufen, während die Aktiva rund 870.000 Euro betragen sollen.

Sanierungspläne

Die Friedrich Pöll Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. soll die Fortführung des Betriebs sowie eine Entschuldung mittels eines Sanierungsplans anstreben. Gemäß dem vorgelegten Plan sollen die Insolvenzgläubiger eine Quote von 20 Prozent erhalten, zahlbar innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Plans, jedoch nicht vor seiner rechtskräftigen Bestätigung, berichtet der AKV.