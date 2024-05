Blickfang in Wien: Neues Kunstwerk wirbt für Schladming-Dachstein

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 16:55 / ©mStudio

Mitten in Wien gibt es seit heute, den 13. Mai, einen Schnittpunkt zwischen Kunst und Tourismus zu bestaunen. Als erste Tourismusdestination Österreichs wirbt Schladming-Dachstein mit einem riesigen Wandgemälde am Rilkeplatz im vierten Wiener Gemeindebezirk. Das sogenannte “Mural” direkt neben der TU Wien wurde vom deutschen Streetart-Künstler TANK auf einer riesigen Fläche von 175 Quadratmetern gestaltet und wirbt bis Ende Juni mit dem Thema “Sommerfrische” für die steirische Urlaubsregion.

Sommerfrische in Wien

“Wir sind besonders stolz darauf, als erster Tourismusverband Österreichs ein ‘Mural’ als neue, höchst innovative Werbeform für die Urlaubsregion Schladming-Dachstein zu präsentieren”, freut sich TVB-Marketingleiterin Andrea Schlömicher. “Mit diesem Kunstwerk möchten wir unsere wunderschöne Natur sowie eben etwas ‘Sommerfrische’ ins Zentrum der Stadt Wien bringen.” Geschäftsführer Mathias Schattleitner ergänzt: “Wir sind davon überzeugt, dass dieses Mural einen coolen Blickfang für Einheimische und Gäste in Wien darstellt, und dass diese moderne Kampagne auch viele Menschen dazu inspiriert, Schladming-Dachstein als ihr nächstes Urlaubsziel in Betracht zu ziehen.”

60.000 Blickkontakte täglich

Über zwei Monate wird das Kunstwerk täglich von rund 60.000 Menschen gesehen. Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit der Content & Creativity Unit [m]STUDIO der Mediaagentur-Gruppe GroupM. Martin Distl, Managing Director von [m]STUDIO betont: “Nach mehreren Monaten Vorlaufzeit und einer reinen Produktionszeit, in diesem Fall dem Aufsprühen des Wandgemäldes, von zirka einer Woche freut es uns, dass wir die Schönheit der Region Schladming-Dachstein so beeindruckend allen Menschen in Wien näherbringen können.”