Bei Flexschneidearbeiten: Ungesichertes Podest fiel auf Arbeiter

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 16:58 / ©5 Minuten

Ein 47-jähriger Kroate und ein 59-jähriger Slowene waren am 13. Mai um 9.20 Uhr mit Flexschneidearbeiten an einer Außenwand einer Werkshalle in der Gemeinde Wernberg, Bezirk Villach, beschäftigt. Dabei schnitt der 47-Jährige mit Hilfe des 59-Jährigen ein vorher nicht gesichertes Podest über Kopf ab, welches anschließend auf sie stürzte und beide unbestimmten Grades verletzte. Sie wurden ins UKH Klagenfurt bzw. ins LKH Villach eingeliefert. Die erforderliche Schutzbekleidung wurde von beiden getragen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2024 um 17:08 Uhr aktualisiert