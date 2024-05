Verletzt: 19-Jähriger erlitt Stromschlag bei der Arbeit

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 17:06 / ©5 Minuten

Ein 19-jähriger Elektriker aus dem Bezirk Villach berührte am Montag, dem 13. Mai um 13.35 Uhr, aus Versehen eine freihängende Starkstromleitung auf einem Campingplatz in Villach und erlitt einen Stromschlag. Dadurch wurde er am linken Arm unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2024 um 17:13 Uhr aktualisiert