Hilferuf: Tragischer Schicksalsschlag macht vier Kinder zu Halbwaisen

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 17:55 / ©kk / privat

Im Bezirk Jennersdorf (Burgenland) war Yulia mit ihrem Mann Arthur und den vier Kindern Alexej, Gabriel, Nikita und Daria zu Hause. Im Herbst 2022 dann die Schreckensdiagnose: Yulia hatte Brustkrebs. Seitdem hat die vierfache Mutter einen „unvorstellbar harten Kampf um die Wiederherstellung ihrer Gesundheit“ gekämpft, wie eine Freundin der Familie aus der Steiermark in einem „gofundme“-Spendenaufruf erklärt. Diesen hat sie eingerichtet, weil die finanziellen Ausgaben „schon lange nicht mehr zu bewältigen“ seien.

Immens hohe Therapiekosten für Yulia

In der Spendenkampagne hat die Freundin der Familie 50.000 Euro als Ziel ausgegeben, da die Therapiekosten für Yulia „immens hoch“ seien, meint sie gegenüber 5 Minuten. Laut dem Ehemann der Erkrankten habe man auch bis zum jetzigen Zeitpunkt knapp 70.000 Euro ausgegeben. Kennengelernt hat die Steirerin die Familie übrigens in Köflach. Dorthin ist die Familie nämlich gezogen, als sie von Deutschland nach Österreich gekommen ist.

Schwere Lungenentzündung wirft Yulia zurück

Anfang dieses Jahres bekam Yulia dann eine schwere Lungenentzündung, wegen der sie im Krankenhaus behandelt werden musste. „Die Lungenentzündung hat sie, was ihre körperlichen Kräfte angeht, stark zurück geworfen, und obwohl sie jetzt schon entlassen worden ist, braucht sie weiterhin Sauerstoff und erholt sich langsam“, heißt es in einem Update des Spendenaufrufs weiter. Dennoch hatte man zu dem Zeitpunkt noch gehofft, die antitumorale Therapie langsam wieder einleiten zu können.

Yulia verliert Kampf um ihr Leben: „Es ist eine Tragödie“

Am 9. Mai hat sie dann aber den Kampf um ihr Leben endgültig verloren. „Es ist eine Tragödie“, so die Freundin der Familie. Die Mutter hinterlässt vier Kinder und ihren Ehemann. „Sie brauchen unsere Unterstützung jetzt aber mehr denn je zuvor“, weiß sie abschließend. Wenn ihr helfen wollt, findet ihr den Spendenaufruf in der Infobox unten verlinkt.