Einbruchsserie in Prutz: Baumaschinen gestohlen

Zwischen Freitag, den 10. Mai, gegen 16 Uhr und Montag, 13. Mai, gegen 6.15 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter Baucontainer in Tirol auf. An der Baustelle in der Reschenstraße in Prutz wurden an diesen Tagen mehrere Baumaschinen gestohlen. Es entstand Schaden in bisher unbekannter Höhe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2024 um 18:28 Uhr aktualisiert