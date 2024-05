„Letze Generation“ zog mit autogroßen Holzkonstruktionen durch Graz

Heute, den 13. Mai, protestierten Mitglieder der Letzten Generation erneut: diesmal in Graz. Mit sogenannten Gehzeugen – autogroßen Holzkonstruktionen – zogen sie durch die Stadt und legten den Verkehr für kurze Zeit still. Ihre Route startete am Schlossbergplatz führte über den Kaiser-Franz-Josef-Kai. Die Forderung der Protestierenden: Klimaschutz in der Verfassung. „Die Straße ist der richtige Ort für Protest. Auch wir haben das Recht, Platz einzunehmen“, meint Tobias Ederer (20), Fahrradkurier, der sich an dem Protest beteiligte.

Lebensqualität verbessern

Die Gehzeuge, entworfen vom österreichischen Zivilingenieur Hermann Knoflacher, symbolisieren den übermäßigen Raumanspruch von Luxusautos in städtischen Gebieten. „Es gibt bereits viel bessere Mobilitätskonzepte als den motorisierten Individualverkehr, die nicht nur klimaschonender, sondern auch effizienter sind. Außerdem würden sie die Lebensqualität erheblich verbessern – das würde ich mir auch für Graz, der Stadt mit der schlechtesten Luft Österreichs, wünschen.“, sagt Magdalena Vith (24), die sich in ihrem Architekturstudium mit Stadtplanung beschäftigt. “Leider scheitert die Umsetzung solcher Konzepte an der zögerlichen Haltung unserer Regierung, die auch beim Klimaschutz notwendige Entscheidungen hinauszögert. Ich finde das verantwortungslos.“

Ein Grundrecht auf Klimaschutz

Tatsächlich sind die Emissionen im Verkehrssektor in Österreich seit 1990 nicht gesunken – ganz im Gegenteil. Die Landes- und Bundesregierung investiert Millionen in den Ausbau von neuen Straßen, anstatt – wie vom Klimarat vorgeschlagen – dieses Steuergeld in den Ausbau von öffentlichem Verkehr zu investieren. “Öffentlicher Raum muss fair und nachhaltig genutzt werden, anstatt ihn veralteten Verkehrsmitteln zu überlassen, die unsere Zukunft und Lebensqualität beeinträchtigen”, sagt Pressesprecherin Anna Freund (23). “Ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung würde Bürger ermächtigen, die Regierung zur Verantwortung zu ziehen”. Die Letzte Generation hat angekündigt, ihre Proteste weiterzuführen, bis ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung verankert ist.

„Recht auf Überleben“

Die primäre Forderung der Letzten Generation Österreich ist die Verankerung von Klimaschutz als Grundrecht in der Verfassung. Mit der Etablierung des ‚Recht auf Überleben‘ wird nicht nur die Bedeutung des Klimaschutzes verdeutlicht, sondern auch die Voraussetzungen für konkrete, positive Veränderungen in der Klimapolitik geschaffen. Angesichts der wissenschaftlichen Warnungen vor dem möglichen Ende der menschlichen Zivilisation wird ein expliziter, individuell-rechtlicher Anspruch auf Klimaschutz gefordert.

Klimaneutralität für Österreich

Der Klimarat, von der Bundesregierung einberufen, entwickelte einen Plan, wie Österreich bis 2040 Klimaneutralität erreichen kann. Die 93 erarbeiteten Empfehlungen wurden in einem Endbericht zusammengefasst und 2022 der Bundesregierung übergeben, die bisher darauf nicht reagiert hat. Die Letzte Generation fordert, dass die Empfehlungen des Klimarats umgesetzt werden, beginnend mit der Einführung des Grundrechts auf Klimaschutz. Dieser Schritt würde die weiteren Proteste der Bewegung beenden.

Welche Rahmenbedingungen sind notwendig? Parteiübergreifende Unterstützung: Bereits im Wahlkampf 2019 forderten Parteien wie ÖVP, SPÖ und die Grünen das Grundrecht auf Klimaschutz. Gesellschaftliche Unterstützung: Mit dem Klimavolksbegehren und dem Klimarat haben Österreicher ihren Wunsch nach Klimaschutz in der Verfassung deutlich gemacht. Machbarkeit und Experteneinschätzung: Die Notwendigkeit dieser Maßnahme wird auch von Experten betont, besonders seit die EGMR Klimaschutz als Menschenrecht anerkannt hat. Machbarkeitsstudien fielen positiv aus.