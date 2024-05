Festnahme: Drei Ungarn wollten Diebesgut verkaufen

Drei Ungarn (40, 44, und 50 Jahre alt) stahlen im Jänner 2024 aus Paketen eines Optikers in Osttirol zwei hochpreisige Ferngläser. Diese boten sie dann Ende April einem Waffenoptikhändler im Bezirk Spittal an der Drau zum Kauf an. Ein Mitarbeiter des Unternehmens fand heraus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt.

Täter sind nicht geständig

Am 13. Mai betraten der 44- und der 50-jährige Tatverdächtigten erneut das Geschäftslokal im Bezirk Spittal an der Drau, um den Verkaufserlös abzuholen, und wurden anschließend von der sogleich verständigten Polizei festgenommen. Sie sind nicht geständig. Gegen den 44-jährigen Beschuldigten besteht außerdem ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich, weshalb er in Schubhaft genommen wurde. Alle drei Männer werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.