SUP-Festival: Der Faaker See wurde wieder gerockt

What SUP?

Das The Lake Rocks SUP Festival fand am 12. Mai seinen fulminanten Abschluss mit Filippo Mercuriali (ITA) und Juliette Duhaime (ARG) als strahlende Sieger im nervenaufreibenden TECH Race. Und auch 2025 wird der Faaker See wieder zum Treffpunkt der internationalen Paddelelite werden.

Mercuriali und Duhaime siegten im TECH Race

Der Weltranglistenerste Filippo Mercuriali (ITA) wurde seiner Favoritenrolle im TECH Race gerecht. Mit außergewöhnlichem Geschick und Agilität meisterte er den 600 Meter langen Technikparcours mit neun Wenden im Panorama Beach Droboallach und sicherte sich den Sieg vor Santino Basaldella (ARG) und Michael Booth (AUS). Juliette Duhaime (ARG) stellte ihr Können im TECH Race der Damen unter Beweis und zeigte beeindruckende technische Beherrschung und Ausdauer, um sich den ersten Platz zu sichern. Claudia Postiglione (ITA) und Tarryn King (RSA) folgten dicht dahinter und belegten den zweiten und dritten Platz.

500 Athleten, 24 Nationen, 6 Bewerbe

Das viertägige The Lake Rocks SUP Festival ging mit einem fulminanten Finale zu Ende und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei Teilnehmern, Zuschauern und der internationalen SUP-Szene. Mit über 500 Athleten aus 24 Nationen, die in sechs spannenden Bewerben gegeneinander antraten, festigte das Festival seine Position als nicht nur größtes Paddelfestival im Alpen-Adria-Raum, sondern etablierte sich bereits mit der dritten Ausgabe als eines der größten und beliebtesten „Flatwater“-Events weltweit.

Teamwork made the dream work

Der Erfolg des The Lake Rocks SUP Festivals ist ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit der Organisatoren, Freiwilligen und Unterstützer. Ihre Bemühungen haben eine bemerkenswerte Veranstaltung geschaffen, die die SUP-Community und die breite Öffentlichkeit in ihren Bann gezogen hat.

Vorfreude auf nächstes Jahr

Die Vorfreude auf die nächste Ausgabe des The Lake Rocks SUP Festivals, das vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2025, stattfinden wird, ist bereits groß.