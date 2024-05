Sechs tote Schafe in Osttirol: Wolf zum Abschuss freigegeben

In Thurn in Osttirol tritt am Dienstag, den 14. Mai, eine neue Abschussverordnung für einen Wolf in Kraft. Vor wenigen Tagen wurden bei zwei Ereignissen sechs tote und ein verletztes Schaf aufgefunden, ein weiteres musste notgetötet werden. Nach der Untersuchung des örtlichen Amtstierarztes besteht nun der Verdacht, dass ein Wolf die Tiere verletzt habe.

Abschuss rund um Thurner Alm erlaubt

Gemäß den Gesetzen des Landes Tirol wurde umgehend eine Abschussverordnung erlassen. Diese gilt ab Mitternacht für acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend von der Thurner Alm. Die zuständige Jägerschaft sei über die Verordnung bereits informiert worden.