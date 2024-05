Meilenstein im Bestattungswesen: Innovatives Ausbildungsprogramm

In Zusammenarbeit mit dem bfi-Kärnten wurde ein umfassendes Ausbildungsmodell entwickelt und am 1. Mai gestartet.

Ein neuer Weg in der Bestattungsausbildung

Um die Befähigung für das Bestattungsgewerbe zu erlangen, müssen üblicherweise eine Befähigungsprüfung und drei Jahre Berufserfahrung nachgewiesen werden. Um allen Mitarbeiter die gleichen Chancen zu bieten, hat die Bestattung Kärnten ein eigenes Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen. Dieses bietet einen strukturierten Weg für angehende Bestattungsfachkräfte und trägt zur Nachwuchsförderung und Fachkräftesicherung in der Branche bei.

Partnerschaft mit dem bfi-Kärnten

In Zusammenarbeit mit dem bfi-Kärnten, einem erfahrenen Bildungsinstitut, wurde das Ausbildungsprogramm entwickelt. Es deckt alle relevanten Bereiche des Bestattungswesens ab und legt besonderen Wert auf Qualität, Praxisnähe und soziale Kompetenzen. Die Basisausbildung dauert rund zwei Jahre und umfasst verschiedene Module wie Fachkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung, Sicherheit und Gesundheit.

Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten

Nach Abschluss der Basisausbildung erhalten die MitarbeiterInnen ein Zertifikat und eine Anstecknadel als sichtbares Zeichen für ihre Qualifikation. Die erworbenen Kompetenzen können weiter ausgebaut und durch verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen vertieft werden. Es stehen zahlreiche Karrieremöglichkeiten offen, von Spezialfunktionen bis hin zur Betriebsleitung oder Managementpositionen. Die Bestattung Kärnten setzt mit diesem Ausbildungsprogramm einen wichtigen Schritt zur Professionalisierung der Branche und zur Förderung ihrer MitarbeiterInnen.

Neues Gütesiegel: Bestattung Kärnten setzt einen Leuchtturm für die Branche

Mit einem neuen zertifizierten Ausbildungsprogramm für bestehende und zukünftige MitarbeiterInnen beschreitet die Bestattung Kärnten einen völlig neuen Weg in der Branche und wertet damit das Berufsbild des Bestattungswesens massiv auf. Als kompetenten Partner mit an Bord geholt wurde das bfi-Kärnten, das den Rahmen für die neue Qualifikation vorgegeben hat und auch in der Umsetzung begleitet. Startschuss für die rund zwei Jahre dauernde Modul-Ausbildung war am 1. Mai.

Bestattung Kärnten setzt einen Leuchtturm für die Branche

Klagenfurt, 13. Mai 2024 – Mit einem neuen zertifizierten Ausbildungsprogramm

für bestehende und zukünftige MitarbeiterInnen beschreitet die Bestattung

Kärnten einen völlig neuen Weg in der Branche und wertet damit das Berufsbild

des Bestattungswesens massiv auf. Als kompetenten Partner mit an Bord geholt

wurde das bfi-Kärnten, das den Rahmen für die neue Qualifikation vorgegeben

hat und auch in der Umsetzung begleitet. Startschuss für die rund zwei Jahre

dauernde Modul-Ausbildung war am 1. Mai.

Um die Befähigung für das Bestattungsgewerbe zu erlangen, müssen die Anwärter in

Österreich eine Befähigungsprüfung ablegen. Als Voraussetzung dazu sind ein mehr-

wöchiger Kurs und drei Jahre Berufserfahrung in einem Bestattungsunternehmen not-

wendig. Da nicht allen MitarbeiterInnen die Möglichkeit zur Gewerbeprüfung geboten

werden kann, hat die Bestattung Kärnten nun einen neuen, eigenen Weg in der Aus-

bildung für den Berufsstart als Bestatter eigeschlagen. Die Initiative der Bestattung

Kärnten zeigt beispielhaft, wie Unternehmen aktiv zur Nachwuchsförderung und Fach-

kräftesicherung in ihrer Branche beitragen können.

Gemeinsam mit dem bfi-Kärnten wurde ein mehrstufiges Modell schon vom Einstieg

weg entwickelt, in deren Verlauf sich die angehenden Bestattungsfachkräfte all jene

Kompetenzen und Fähigkeiten aneignen können, die für diesen überaus sensiblen Be-

rufszweig notwendig sind. Immer vor dem Hintergrund: Eine Bestattung ist ein einma-

liges Ereignis und daher nicht wiederholbar. Die neue Ausbildung legt ihren Fokus

daher auf Qualität, die sowohl theoretische als auch praktische und soziale Aspekte

umfassend abdeckt.

„Wir möchten die bereits stattfindende Aufwertung unseres Berufes hin zum modernen

Dienstleister weiter vorantreiben und setzen mit dieser Maßnahme neue Standards

und einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Auch mit dem Ziel, dass wir als attrakti-

ver Arbeitgeber wahrgenommen werden und zeigen möchten, welche vielfältigen und

sinnstiftenden beruflichen Möglichkeiten unseren MitarbeiterInnen offenstehen“, so die

beiden Bestattung Kärnten Geschäftsführer Roman Macher und Walter Egger.

Mit dem bfi-Kärnten konnte die Bestattung Kärnten einen kompetenten Partner gewin-

nen, der über eine mehr als 60-Jährige Erfahrung im Aus- und Weiterbildungssektor

verfügt. „Nach Vorgaben der Bestattung Kärnten haben wir gemeinsam eine neue Be-

rufsausbildung entwickelt und aus der Taufe gehoben. Wir haben Struktur und Rah-

men des Projektes erarbeitet, bringen uns als Auditoren ein und stellen zukünftig hoch-

karätige Referenten für die Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfü-

gung“, so Oliver Kritzler, am bfi-Kärnten für strategische Unternehmensentwicklung

zuständig.

Zweijährige Basisausbildung als Karriere-Sprungbrett

Die Basisausbildung umfasst folgende vier Bereiche: Fachkompetenz, Persönlich-

keitsentwicklung, Sicherheit und Gesundheit. Das Spektrum reicht daher von Versor-

gen, Versargen und Hygiene über Ethik, Etikette und grundlegende Gesetze bis zur

Bedienung von multimedialen Systemen, IT-Security, Fahrsicherheitstraining und Su-

pervision. Nach erfolgreichem Abschluss des 20 Punkte umfassenden Schulungs-

plans erhalten die MitarbeiterInnen als Bestätigung ihrer Ausbildung ein Zertifikat und

eine Anstecknadel als sichtbares Zeichen.

Vielfältige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

Die im Rahmen der Basisausbildung erworbenen Kompetenzen können anschließend

weiter gefördert und ausgebaut werden. Es gibt verschiedene Entwicklungsmöglich-

keiten – unter anderem die Übernahme von Spezialfunktionen sowie die Weiterbildung

zum Fachberater, zum Kremationsfachmann bis hin zur Betriebsleitung der Feuerhalle

oder für Schlüsselpositionen im Unternehmensmanagement. Die vielfältigen Weiter-

bildungsmaßnahmen decken alle Bereiche des Berufsbildes ab und bieten individuelle

Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.