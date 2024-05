Tödlicher Gasunfall: Nach 20 Jahren Prozess ein Ende in Sicht

Am 26. Juli 2001 kam es zu einer Tragödie in Klagenfurt-Annabichl: Überprüfungsarbeiten an einem Sickerschacht forderten zwei Todesopfer. Ein Arbeiter begab sich in den Schacht und atmete dort tödliche Deponiegase ein, von denen er nichts wusste. Er wurde bewusstlos und als sein Kollege ihm zu Hilfe kommen wollte und ebenfalls in den Schacht stieg, verlor auch er das Bewusstsein. Beide konnten vorerst gerettet und ins LKH/Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden, jedoch verstarb einer der Arbeiter drei Monate später und der andere sieben Jahre später an den Folgeschäden.

Rechtsstreit zwischen Stadt Klagenfurt und Sozialversicherungsträger

Im Zuge der Ermittlungen zu dem Fall stellte sich heraus, dass sich unter dem Gebiet, auf dem der Schacht lag, eine stillgelegte Mülldeponie befand, deren Gase sich unterirdisch verbreitet hatten. Diesbezüglich läuft seit nunmehr 20 Jahren ein Schadenersatzprozess am Landesgericht Klagenfurt. Die Unfallversicherungsanstalt (AUVA), die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) sowie die vormalige Gebietskrankenkasse (heute ÖGK) sehen die Stadt in der Verantwortung für den Unfall, da diese von der Mülldeponie gewusst habe und entsprechende Bescheide erlassen hätte sollen. Aus diesem Grund fordern sie 425.000 Euro Schadenersatz, um die Kosten für die Behandlung der verunglückten Arbeiter zu decken und deren Angehörigen Zahlungen rückerstatten zu können.

Stadt dementiert Verantwortung

Der Anwalt der Stadt Klagenfurt, Klaus Haslinglehner von der Kanzlei Fink + Partner sieht die Stadt hingegen nicht in der Verantwortung, wie er laut Kleine Zeitung zu verstehen gab: „Ich verwehre mich weiterhin entschieden, dass in dem Bereich, in dem das bedauerliche Unglück passiert ist, eine Deponie war.“ Außerdem sei der Unglücksort, also der Sickerschacht, nicht Teil eines bewilligten Projekts gewesen.

Fünf neue Zeugen

Nach fast sechsjähriger Prozessunterbrechung trafen sich die Vertreter der Sozialversicherungsträger und der Stadt Klagenfurt in der vorigen Woche wieder vor Gericht. Neue Erkenntnisse in dem Fall sollen nun die Aussagen von fünf Zeugen bringen, die in der nächsten Verhandlung vor Richterin Astrid Semlitsch aussagen sollen. Dabei handelt es sich um ehemalige Mitarbeiter der Stadt, die alle bereits über 75 Jahre alt sind. Nach deren Einvernahme will Richterin Semlitsch den Fall nach 20 Jahren endlich schließen und keine neuen Schriftsätze und Anträge mehr zulassen.