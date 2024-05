Kärntner Polizei zu Pfingsten in Lignano molto presente

Bereits zu Christi Himmelfahrt sind viele Urlauber nach Lignano gereist – das war aber erst der Auftakt für DAS Wochenende im Jahr, in dem „Ligi“ kopfsteht: das bevorstehende Pfingstwochenende, an dem Tausende Österreicher und Deutsche in dem adriatischen Badeort „Tutto Gas“ geben.

Verschärftes Sicherheitssystem

Italienischen Medienberichten zufolge gab es in Vorbereitung auf die Feierwütigen einen Ausschuss für öffentliche Ordnung und Sicherheit, der vom Präfekt von Udine einberufen wurde. Dabei wurde über ein ergänzendes Sicherheitssystem für den Badeort an der Adria gesprochen, das sich im Vorjahr im Sommer bewährt hat und heuer zu Pfingsten erneut auf den Prüfstand gestellt werden soll. Dabei kommen neben verstärkter Beteiligung der örtlichen Polizei auch private Sicherheitsbeamte und weitere Ordnungskräfte zum Einsatz, die noch strenger vorgehen dürften als bisher.

Strandsperren, Wassermelonenverbot und Anti-Bikini-Verordnung

Regeln, die in den letzten Jahren gut funktioniert haben, wie das Verbot von Flaschen und Gläsern in Außenbereichen oder Sperren von Strandabschnitten in der Nacht, werden auch heuer wieder gelten. Zudem gilt seit 2022 ein etwas kurioses Verbot: Nicht erlaubt ist der Verkauf von Wassermelonen während der Pfingstfeiertage, da mit diesen in der Vergangenheit viele Ortskernverschmutzungen begangen wurden. Wie 5 Minuten berichtete, gibt es heuer auch eine neue Vorschrift, die die Partygänger in Lignano zu beachten haben: An öffentlichen Orten abseits des Strandes muss „anständige“ Kleidung getragen werden, ansonsten drohen Strafen bis zu 500 Euro.

Kärntner Unterstützung für die Polizei

Bereits in den vergangenen Jahren unterstützte die Kärntner Polizei ihre italienischen Kollegen rund um die anstrengenden Pfingstfeiertage. Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte Polizeisprecher Mario Nemetz, dass zwei Kärntner Polizisten vom 16. bis 20. Mai in Lignano im Einsatz sein werden. Hauptsächlich werden sie dort für Deeskalationsmaßnahmen und Übersetzungsarbeiten gebraucht.